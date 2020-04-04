شكرا لقرائتكم الجزائر توسع الحظر على كل الولايات لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتخذت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا وذلك بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على كافة ولايات البلاد مع حظر للتجوال يبدأ من الساعة السابعة مساء احتى السابعة صباحا من يوم غد.

كما قرر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الفترة الزمنية لحظر التجوال بالنسبة لتسع ولايات الخاضعة للحجر الصحي الجزئي وذلك بدءا من الساعة الثالثة زوالا حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.

ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، ووهران، وبجاية، وسطيف، وتيزي وزو، وتيبازة، وتلمسان، والمدية وعين الدفلى.

كما تقرر أيضا الإبقاء على ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الشامل.

Advertisements

ويبدأ سريان تطبيق هذه الإجراءات غدا الأحد الخامس من إبريل حتى 19 من الشهر نفسه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأكد بيان وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 80 حالة.

بالموازاة مع ذلك، أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة منذ تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول الكلوروكين الـ626 حالة على المستوى الوطني.