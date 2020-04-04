لمواجهة «كورونا».. أبو شقة يعلن تقدمه بمشروع قانون لتبرع المواطنين لصندوق «تحيا مصر»

أعلن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان بشأن تبرع المواطنين لصندوق "تحيا مصر"، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو شقة، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوفد" اليوم السبت، إن المشروع يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في أعباء فيروس كورونا، وذلك وفقاً لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن المواطن الذي يزيد راتبه عن 5 آلاف جنيه سيتبرع بنسبة 5 بالمئة، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه يتبرع بنسبة 0 بالمئة.

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كما من يزيد راتبه عن 15 ألف جنيه يتبرع بنسبة 15 بالمئة، بجابن من يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه يتبرع بنسبة 20 بالمئة.

وأشار أبو شقة إلى أن مشروع القانون يأتي طبقاً للدستور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أن فتح باب التبرعات للمواطنين إسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات.