«الكل هيبقى في بيته والاقتصاد صفر».. وزير الإعلام يتحدث عن تطبيق حظر التجوال الكامل

تحدث أسامه هيكل وزير الإعلام عن إمكانية تطبيق حظر التجوال الكامل في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هيكل، في مداخة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير والمذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم السبت، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة تفشي الفيروس من الوارد تنفيذه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وأضاف وزير الإعلام أن هناك خطة وارد تطبيقها بتنفيذ الحظر الكامل، مشيراً إلى أن الحكومة تخشى خسائره الاقتصادية الفادحة.

وقال هيكل: "إحنا عاملين خطة بإجراءات تصاعدية تصل لحد الحظر الكلي في حالة وصول المنحنى التصاعدي للإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها، وده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد هيكون صفر".

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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كما قرّر مدبولى وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يوميّ الجمعة والسبت، ليكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وأشارت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.