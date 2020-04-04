الداخلية القطرية: الاستعانة بروبوت أمني لتوفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات

أعلنت ​وزارة الداخلية القطرية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "الاستعانة بروبوت أمني، من أجل توفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد"، موضحة ان "​الروبوت​ الذي يسمى "العساس" يقوم برصد المخالفين لقرار منع التجمعات داخل العاصمة القطرية من خلال دوريات ينفذها باستخدام 8 كاميرات ثابتة"، ويمتلك ميزة التعرف على الوجوه وربطها بقاعدة بيانات ​الدولة​ في مركز ​القيادة​ الوطني، ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات".

هذا و​أعلنت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق "تسجيل 250 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1325 شخصاً".