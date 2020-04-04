الداخلية القطرية: الاستعانة بروبوت أمني لتوفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "الاستعانة بروبوت أمني، من أجل توفير التوعية المجتمعية بشأن منع التجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد"، موضحة ان "الروبوت الذي يسمى "العساس" يقوم برصد المخالفين لقرار منع التجمعات داخل العاصمة القطرية من خلال دوريات ينفذها باستخدام 8 كاميرات ثابتة"، ويمتلك ميزة التعرف على الوجوه وربطها بقاعدة بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني، ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات".
هذا وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق "تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1325 شخصاً".
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