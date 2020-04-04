سلطات إمارة دبي: تكثيف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة

أعلنت سلطات إمارة دبي أنها "ستكثف عمليات التعقيم لمختلف المناطق والأحياء في المدينة على مدار اليوم كاملا وبمعدل 24 ساعة، مع اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة"، موضحة انه سيتم أيضا "تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الأشخاص في مختلف أنحاء الإمارة للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19 مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة".

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