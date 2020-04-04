أكدت وزارة الداخلية الكويتية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "رصد مقطع الفيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن سيدتين يتلفظن بألفاظ غير لائقة تجاه إحدى الجاليات في أحد مراكز الإيواء"، مشيرة الى انه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس، التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا بمقطع فيديو متداول لسيدتين تلفظتا بألفاظ غير لائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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