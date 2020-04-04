الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا بمقطع فيديو متداول لسيدتين تلفظتا بألفاظ غير لائقة

أكدت ​وزارة الداخلية الكويتية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "رصد مقطع الفيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن سيدتين يتلفظن بألفاظ غير لائقة تجاه إحدى الجاليات في أحد مراكز الإيواء"، مشيرة الى انه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى ​المدارس​، التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد.