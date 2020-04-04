بايدن: ترامب أسوأ من يقود أميركا في مواجهة فيروس كورونا

أعتبر نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية المقبلة ​جو بايدن​، ان "الرئيس ​دونالد ترامب​، هو أسوأ رئيس أميركي في التعامل مع الأزمات الصحية، واخرها أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، فترامب أساء تقدير الموقف، وقلل من حجم الخطر، الذي يمثله الفيروس".

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص، وكان بداية ظهور الفيروس في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.