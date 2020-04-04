الصحة العراقية: وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد

أعلنت مديرية ​الصحة​ بالسليمانية في إقيلم ​كردستان العراق​، عن "وفاة شخص مصاب ب​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان "أغلب المصابين بالفيروس بصحة جيدة، باستثناء مريض واحد يخضع للعناية المركزة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" وباء عالمياً"، مؤكدة أن "أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية"، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.