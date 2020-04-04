التيار الوطني ردا على قيومجيان: مطولته المليئة بالتناقضات

أصدرت اللجنة المركزية للاعلام في ​التيار الوطني الحر​ بياناً أشارت فيه إلى أن "الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، كتب مطولة مليئة بالتناقضات، في رد على رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​، فتارة يتحدث عن أن لا علاقة للشؤون الاجتماعية، بداتا الأسر الفقيرة، وبإصدار البطاقات، وأن دور الوزارة يقتصر على الزيارة، وطورا يقول إن ​القوات​ مع استلامها للوزارة، خفضت الأعداد، لأنه كان هناك انتفاخ في أعداد المستفيدين لأهداف زبائنية".

وأشار البيان إلى أن "كلام قيومجيان الذي أراده للهجوم على باسيل، أتى ليؤكد ما تحدث عنه رئيس التيار، الذي قال إن الوزراء السابقين، تلاعبوا بالمعايير، لغايات تنفيعية، والذي دعا إلى تيويم الداتا، التي أكد وزير القوات، أنها غير محدثة منذ ما قبل توزيره".

