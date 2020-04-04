معلوف لقيومحيان: منطق التنصل من المسؤليات وكبها على الغير غير موفق

توجه عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف، إلى الوزير السابق ريشار قيوميجيان، قائلا له في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبراً أن "شيفرة الكورونا أسهل فهمها من تناقضات وتبريرات بيان ال8 نقاط معالي الوزير، منطق التنصل من المسؤوليات وكبها على الغير غير موفق، يشبه منطق 29 = 15".
وكان قد رأى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، أن "بعض السياسيين يصر على إطلاق كلام تضليلي وغير مسؤول واعتماد منطق التعميم وآخرهم قول النائب جبران باسيل إن الوزراء السابقين للشؤون الاجتماعية تلاعبوا بمعايير برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا لغايات تنفيعية، فيما 50% من اللبنانيين يئنون تحت خط الفقر، والبلاد ترزح تحت أزمة مالية اقتصادية اجتماعية تاريخية على وقع وباء كورونا".
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