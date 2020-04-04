المطران الحاج: لإحياء الشعانين بمظهر صادق ولقاء صادق وصلاة صادقة

أشار المطران شكرالله نبيل الحاج إلى أنه "إذا كانت هذه المحنة قد حرمتنا رؤية وجوهكم إلا أنكم في قلوبنا، وبناسبة عيد الشعانين، داعا إلى المظهر الصادق واللقاء الصادق والصلاة الصادقة، لأن هذا العام سيكون المشي وراء يسوع على طبيعتنا في منازلنا دون تبرج وملابس جديدة، ويجب أن نلتقي بيسوع بهدوء بيننا وبينه وبين الإنجيل في بيوتنا، وتوجيه الصرخة الصادقة في صلاتنا إلى الله".
ولفت في رسالة صوتية وجهها لكل كهنة الأبرشية، إلى "انه العيد المناسب للتوسل إلى الله بأن يزيل عنا فيروس كورونا وجميع الأمراض والأثقال، وتحويل الآلام والأوجاع والهموم إلى طمأنينة، وأن نطلب منه أن يخلصنا من الخوف والأزمة المالية والشر والأشرار، وأن نطلب منه أن يخلصنا من جميع هموم حياتنا كل يوم، وأن نضع في الصلاة كل إيماننا من أعماق قلوبنا لتكون صلاة بصرخة صادقة وبريئة تعبر عن واقعنا المتأزم".
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