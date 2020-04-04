وزير الصحة: من غير المسموح ان تؤثر عودة المغتربين لوطنهم على النتيجة التي وصلنا اليها

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "كل من قام بفحص PCR موثوق، وسيأتي غداً الى ​لبنان​ سنقوم باستقباله في ​مطار بيروت​ وسيذهب الى ​الحجر المنزلي​ فوراً، وبدورها فرق ​وزارة الصحة​ ستقوم بتقييم وبائي شامل"، مبيناً ان "لبنان لا يريد الوقوع بالفخ الذي وقع به سابقاً عندما استقبل احد الحالات من الدول التي قيل انها لم تسجل اي مصاب ب​الكورونا​".

ولفت حسن الى ان "الاختبارات اصبحت جاهزة والمختبرات متأهبة لاستقبال العينات وبهذه الطريقة نسطيع القول اننا نؤمن عودة آمنة للمغتربين، وما تحقق حتى ​الساعة​ هو ثمرة تعاون الجميع وفي المقدمة المجتمع"، مشيراً الى ان "وزارة الصحة تقوم بواجباتها، و​الحكومة​ باستنفار ونفير عام لأن كل الوزارة لها علاقة بهذا الملف"، مبيناً انه "من غير المسموح بتاتاً ان تؤثر عودة المغتربين على النتيجة التي وصلنا اليها"، مشيراً الى انه "يتوقع ان تكون النتائج القادمة ايجابية مع التحدي الجديد الا وهو قدوم المغتربين من بلدان لا أحد يعلم مدى انتشار الوباء فيها".