التقدمي: لمراقبة الأسعار واتخاذ تدابير بحق المستغلين

أعلنت وكالة داخلية ​الشوف​ في الحزب التقدمي الإشتراكي،عن أنه "وردها العديد من الشكاوى من أهالي منطقة الشوف، جراء الإرتفاع الكبير وغير المبرر لأسعار المواد الغذائية الأساسية، كالحبوب، الخضار، ​الفواكه​، الألبان والأجبان، وغيرها، في وقت ترزح فيه البلاد تحت وطأة أزمة إقتصادية ومعيشية خانقة تطال معظم فئات المجتمع".

وطالبت في بيان "​وزارة الإقتصاد​ والتجارة، و​مصلحة حماية المستهلك​، وجميع المعنيين القيام بواجبهم لناحية مراقبة الأسعار، وإتخاذ التدابير المناسبة بحق كل من تسول له نفسه إستغلال أوضاع المواطنين، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم قد فقدوا مصدر رزقهم في ظل الأزمة الراهنة".

وأشارت الداخلية إلى أن "الحزب يتابع مركزيا عبر نوابه وقيادته، مسألة التشدد المطلوب في مراقبة غلاء الأسعار، تذكر المواطنين بأرقام مصلحة حماية المستهلك في ​وزارة الإقتصاد والتجارة​: الخط الساخن: 1739 أو 01/982360/1/2/3/4/5".