نجار: رغبة المغتربين بالعودة دليل نجاح لبنان المبدئي بالخطة الصحية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​ أنه "راض وفخور بقرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بإعادة من يرغب من المغتربين إلى ​لبنان​"، معتبراً "أن رغبتهم بالرجوع هو إقرار بأننا نجحنا في الخطة الصحية بالتعاون مع الناس، وهو تأكيد بأن ​القطاع الصحي​ ذو نوعية عالية، وبالنسبة للآلية، فنحن كثفنا الإجتماعات وخلصنا لاستقبال 4 طائرات غداً على أن نتابع جميع التفاصيل الإثنبن بعد نتائج الفحوصات لنرى إن كانت فعلاً عودة آمنة للمغتربين وأهلهم وذويهم واللبنانيين، ورحلات الغد هي تجربة للخطوات القادمة، ونحن متأكدون أنها عودة آمنة".

واعتبر في حديث تلفزيوني، "اننا سنتبع جميع الإجراءات بدقة لمنع وجود الخطأ، وإن حصل كل ذلك بحذافيره، فنحن لن نخاف من إجلاء اللبنانيين من مناطق موبوءة بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن من الدول التي تجري الفحوصات، نفرض على جميع القادمين إجراء الفحوصات، ويتطلب بيان رسمي بالخلو من الفيروس، أما الدول التي لا إمكانية للفحص فيها، فإن الطاقم الطبي اللبناني الذي سيكون على متن الطائرة سيتولى المهام بتجهيز جميع الركاب، وكل ذلك مدروس، لحماية سلامة الركاب، وسيتم توزيعهم قئات عمرية ومرضية، وسيتم فحصهم، ونقلهم إلى فنادق مجهزة، وبعد 24 ساعة، يذهب المرضى للمستشفى وغير المرضى إلى بيوتهم برفقة ​الأجهزة الأمنية​ للتأكد من أنهم سيحجرون أنفسهم".

وأكد أن "أسعار تذاكر ​طيران الشرق الأوسط​ لعودة المغتربين، هي كلفة الرحلة، وذلك بحسب الإتفاق شركة طيران الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه تحدث مع مدير عام طيران الشرق الأوسط ​محمد الحوت​، وأبلغه أنه "سيكون هناك إهتمام أكثر بأمور ​الطلاب​ والحالات الإجتماعية لاحقاً من خلال تقديم حسومات وتخفيضات ودفع ب​الليرة اللبنانية​"، مؤكداً "أننا سنعطي مهلة لأنفسنا حتى نهار الإثنين لنبني على الشيئ مقتضاه".