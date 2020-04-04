وزير الاقتصاد: مشكلة ارتفاع الاسعار تتعلق بقضية دولار والاحتكار

أعتبر وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​، في حديث تلفزيوني، ان مشكلة ​ارتفاع الاسعار​ "تتعلق بشقيّن: قضية ​الدولار​ الاميركي والاحتكار الحاصل"، مشيراً الى ان "المزارع لا يجلب كل حاجته الاساسية للزراعة من ​لبنان​ فهو يقوم باستيراد بعض الحبوب والأسمدة ويدفع قيمتها بالدولار، ولكن هذا السبب لا يلغي الاحتكار الحاصل ايضاً"، موضحاً "عن التحضير لخطة كبيرة بالتعاون مع ​القوى الامنية​، حيث ستؤمن القدرة مرتين اقوى من القدرة الحالية".

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