بو سليمان: يمكن للمودع الصغير تحويل أمواله لدولار ثم لليرة ثم سحبها بسعر السوق

أكد الخبير المالي ​وليد بو سليمان​ أن "حسنات تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من ناحية أصحاب الودائع ب​الليرة اللبنانية​ التي هي أقل من 5 ملايين ليرة، هي أنه يمكن أن تتحول إلى ​الدولار​ بالسعر الرسمي، ومن ثم سحب الودائع بالليرة على سعر السوق، وهي تأتي كترضية للمودعين، أما الناحية السلبية للتعميم هي زيادة الطلب على الدولار لدى الصرافين، وبالتالي إرتفاعه مقابل العملة الوطنية".

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أن على مصرف لبنان عليه أن يوضح ماذا سيحصل بال40% من المودعين الذين يملكون أكثر من 5 مليون ليرة أو 3 آلاف دولار أميركي، باعتبار أن 60% من المودعين توضح أمرهم.

ولفت إلى أن سوق الصرف هو عرض وطلب، وبظل الطلب على الدولار من الطبيعي والمنطقي أن يرتفع الدولار، والخشية هي سحب الودائع بالليرة والتهافت لشراء الدولار نظرا لعدم الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مؤونة بمصرف لبنان كي يعرضها حتى لا يرتفع الدولار بشكل جنوني".