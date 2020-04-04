أكثر من 100 وفاة بكوفيد-19 في غرب البلقان

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ساراييفو: أودى وباء كوفيد-19 بحياة 110 مصابين خلال أقل من أربعة أسابيع في منطقة غرب البلقان التي تشمل سبع دول يقطنها 22 مليون نسمة، وفق احصاء لوكالة فرانس برس السبت.

وعقب إعلان عدة دول عن وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بلغت حصيلة الضحايا في هذه المنطقة الفقيرة بجنوب شرق أوروبا 110 من بين نحو 4500 مصاب.

وأعلنت صربيا، أكبر دول المنطقة لناحية عدد السكان (7,7 مليون نسمة)، تسجيل 13 وفاة خلال 48 ساعة، ما يرفع العدد الاجمالي للضحايا إلى 44، وهي الحصيلة الأعلى في المنطقة.

وارتفعت الحصيلة في البوسنة إلى 21 وفاة، 18 في ألبانيا، 12 في مقدونيا الشمالية وكرواتيا. وسجلت حالتا وفاة في كلّ من الجبل الأسود وكوسوفو.

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وأعلنت أول وفاة في غرب البلقان يوم 11 آذار/مارس في ألبانيا، لكن ارتفع العدد بأكثر من الضعف، من 50 إلى 110، خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

ويتوقع أن يبلغ انتشار الوباء ذروته في عدة دول من المنطقة بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وقال خبير الأوبئة الصربي بريدراغ كون الجمعة في بلغراد "من الجلي أن الارتفاع الحاد بدأ الآن"، مضيفا "تواصل الانتشار خارج سيطرتنا".

وسارعت سلطات دول المنطقة التي تعاني من هجرة أطبائها ونقص المعدات، بإقرار تدابير حجر ومنع التجمعات والأنشطة غير الضرورية.