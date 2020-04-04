أكثر من 45 ألف وفاة بكورونا المستجد في أوروبا

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 45 ألف شخص في أوروبا، نحو 85 بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا لأرقام رسمية السبت عند الساعة 18,00 ت غ.

ومع تسجيلها 46 ألفا و33 وفاة من بين 627 ألفا و203 إصابات معلنة رسميا، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بكوفيد-19. وتحتل إيطاليا حيث سجّلت 15 ألفا و363 وفاة وإسبانيا (11 ألفا و744) المرتبتين الأولى والثانية عالميا لجهة عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19. وأما فرنسا فسجلت 7560 وفاة وبريطانيا 4313.

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