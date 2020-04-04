شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تفتح أبوابها والإدارات تستأنف أعمالها غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للمحامين، أنها تفتح غدًا، أبوابها من جديد، وتستأنف إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظًا على سلامة الأعضاء، وتماشيًا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.

وأضافت نقابة المحامين، أن جميع الإدارات بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي تباشر مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاحية، وذلك حرصًا علي مصلحة الأعضاء.

وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصًا على سلامتهم.

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يذكر أنه تم غلق نقابة المحامين في 24مارس الماضي، وذلك تضامنًا مع سياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفًا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم.

كما حرصت النقابة العامة على تطهير وتعقيم مقرها، حفاظا علي سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة.