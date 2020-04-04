شكرا لقرائتكم خبر عن نائب ملوى يطالب باستغلال مستشفى "متروكة" بالظهير الصحراوى لـ"الحجر الصحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بدائرة ملوى محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير التنمية المحلية، بشأن سرعة نقل الحجر الصحى الموجود فى مستشفى ملوى العام الذى يتوسط الكتلة السكنية فى أكبر مركز على مستوى الجمهورية.

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وأوضح عبد الستار، أنه خلال الفترة الأخيرة تم نقل 4 حالات مصابة بكورونا فى مستشفى ملوى العام قادمين من محافظة بنى سريف، على أن يتم تخصيص حجر لكل محافظة على حدة فى المدن الجديده فى كل محافظة وحتى لا تكون بعض المستشفيات بؤرة لنفسى الفيروس.

وطالب عضو البرلمان نقل الحجر إلى مدينة المنيا الجديدة، بالظهير الصحراوى خارج الكتل السكنية فى مستشفى الأمراض النفسية، مشددا على ضرورة سرعة التدخل الفورى لعدم حدوث كارثه بمدينة ملوى ونقل العدوى لأن المستشفى فى قلب الكتلة السكنية وموجودة فى أكبر مركز على مستوى الجمهورية تعدادا، حيث يوجد ما يقرب من 2 مليون نسمه تعداد مركز وبندر ملوى.