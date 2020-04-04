شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بدعم منظومة الإسعاف والعاملين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدعم هيئة الإسعاف المصرية، وتوفير كل المقومات والإمكانيات اللازمة لها لتطويرها وتأهيلها لتقوم بعملها على أكمل وجه، مؤكدا أن منظومة الإسعاف تقوم بدور لا يقل أهمية عن دور الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، وتقدم رسالة إنسانية عظيمة.

وقال "أبو الخير"، لـ"الخليج 365"، إن العاملين في منظومة الإسعاف يقدمون تضحيات كبيرة ويؤدون دورا هاما محوريا في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم كله حاليا، وليس فقط في هذه الأزمة، ولكنهم يقومون بدور هام في إنقاذ المرضى في كل الأحوال، مشيرا إلى أن العاملين في منظومة الإسعاف المصرية يكملون دور العناصر والأطقم الطبية، وجميعهم أبطال ويتصدرون خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء العالمى اللعين الذي يهدد كل الدول.

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ووجه عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان التحية والشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة الإسعاف المصرية، مؤكدا دعم البرلمان لهم، وضرورة تحسين أجورهم وتقديم حوافز لهم في ظل هذه الظروف العصيبة.

وكان مجلس النواب، في وقت سابق، قد أحال مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبًا بشأن هيئة الإسعاف، ووجاء بمذكرته الإيضاحية أن هيئة الإسعاف شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأن هناك حاجة لتعديل تشريعى على المواد الخاصة بتنظيم سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، والمواد الخاصة بإنشاء أكاديمية مهمتها تخريج دفعات متخصصة فى الإسعاف وعلوم الطوارئ، وتدريب العاملين الحاليين، وتوفير سبل الدراسة التكميلية.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحمى العاملين بالإسعاف من التعدى عليهم أثناء أداء مهامهم.