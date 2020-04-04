محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن إدارته ستعتمد كل يوم معايير مختلفة، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن الوباء ينتشر في مناطق لا يمكن تخيلها.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إدارته وفرت 4 آلاف جهاز تنفس صناعي لنيويورك المنطقة الأكثر تضررًا من وباء كورونا في الولايات المتحدة، معلنًا عن نشر 1000 جندي في الولاية لمساعدتها في مكافحة كورونا، لافتًا إلى أنهم قدموا إمدادات طبية إلى نيوجيرسي.
وأكد أن الوضع في واشنطن مطمئن إلى حد كبير، لافتًا إلى أن واشنطن عملت بشكل جيد لمكافحة تفشي وباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنعتمد كل يوم معايير مختلفة لمواجهة تفشي وباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.