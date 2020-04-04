جنود الجيش الأبيض.. "الخليج 365" يرصد الرحلة الصعبة لأطباء مستشفى العزل بقها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

برداء أبيض ومعدات واقية ومهمات، يواصل أطباء مستشفى العزل للحجر الصحي في قها بمحافظة القليوبية، الليل بالنهار في مواجهة محمومة ضد فيروس كورونا المستجد، حتى لقبهم البعض بـ"الجيش الأبيض".

انتقل "الخليج 365"، إلى مستشفى العزل بمدينة قها، لنقل كواليس العمل داخل المستشفى، وناقش عددًا من الأطباء بشأن الخطوات المتبعة في تشخيص المرض وطرق العلاج المتاحة، إضافة إلى رصد تدريبات المتعاملين مع المرضى من طاقم طبي، وعاملين وفنيين، ومدى استعدادهم للتعامل مع أي مريض.

"قادرون على محاربة المرض والتغلب عليه والوضع أمن داخل مستشفى العزل".. هكذا بدأ الدكتور عماد عطا عطايا، مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنها، وأحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي في مستشفى العزل بقها، حديثه لمصراوي، مشيرًا إلى أن الحالة المعنوية داخل المستشفى مرتفعة، وعدد كبير من الحالات تستجيب للعلاج.

وأوضح الدكتور "عماد"، أن المستشفى يوجد به حتى الآن 74 مريضًا مصابين بفيروس كورونا، منهم حالة في العناية المركزة، موضحًا أن الرقم ليس ثابتًا، ويتم استقبال حالات من محافظات مختلفة، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ مسحات منهم بشكل دوري للتحليل.

Advertisements

وأوضح أن الحالات الحرجة والخطيرة يجري وضعها على الفور بقسم العناية المركزة، والتعامل معها من قبل فريق متخصص، أما الحالات العادية يجرى وضعها بحجرة داخلية.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إنه جرى اختيار 6 أطباء من أصحاب الكفاءة العالية، من داخل مستشفى بنها الجامعي، للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها، وذلك بناءً علي طلب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح أنه جرى اختيار "جنود الجيش الأبيض" الأطباء: "إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، ومصطفى شابي، وأسماء دسوقي، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، وأحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة"، وذلك للعمل بمستشفي العزل بمدينة قها، والتي خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السعيد"، أن الطاقم الطبي الذي جرى اختياره، سيعملون بمستشفى العزل، لمدة 14 يومًا، ثم يتم انتداب أطباء غيرهم، حتى تكتمل مسيرة العمل، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء فترة عملهم، سيتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا، دخل منازلهم، قبل رجوعهم للعمل بالمستشفى مرة أخرى.