ترامب: نتوقع مزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:



قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا



وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.



وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.



وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي