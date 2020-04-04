الرئيس الأمريكي: ذروة كورونا في الولايات المتحدة لم تأتي بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن عددًا من الولايات في بلاده، طلبت 40 ألف جهاز تنفس صناعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، وسيسقط الكثير من الوفيات في الولايات، لافتًا إلى أن وقت الذروة لم يأتي بعد وبالتأكيد سيأتي ويحصد أرواحًا أكثر.
وأكد أن إدارته ستستخدم كل سلطة وأداة ومورد، لتقليل معاناة الأمريكيين، والحفاظ على صحتهم، من الوباء الجديد.
وأعلن ترامب، أنه أصدر قرارًا الدفع بآلاف الجنود وأفراد الجيش لمساعدة الولايات في التصدي لوباء كورونا المستجد.
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