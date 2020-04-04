ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن سيناتور الشؤون الداخلية بالعاصمة برلين أندرياس غييسل، أكد في بيان، أن "الولايات المتحدة استولت على 200 ألف كمامة طبية من نوع FFP-2، في العاصمة التايلاندية بانكوك".
وأوضح غييسل، أن "تلك الكمّامات كانت قد اشترتها ولاية برلين من أجل استخدامها للوقاية ومكافحة كورونا"، مضيفا "لا يمكنكم التصرف هكذا مع الشركاء، ولا يجوز القيام بأساليب الغرب الوحشية حتى في أوقات الأزمات الدولية"، واصفا ذلك بأنه قرصنة.
وأضاف الإعلام الألماني، أن الشركة الأمريكية أعادت الأموال إلى ولاية برلين، التي دفعتها الأخيرة للحصول على الكمامات، إثر هذه الحادثة.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كانت ولاية برلين قد اشترت تلك الكمامات من شركة أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرنسا... ألمانيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على 200 ألف كمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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