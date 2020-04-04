عمان تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 277 حالة، كما سجلت قبل قليل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات لحالتين.



وبحسب بيان لوزارة الصحة العمانية اليوم فإن جميع حالات الإصابة الجديدة نتيجة المخالطة المجتمعية أما حالة الوفاة فهي لمواطن يبلغ من العمر 72 عاما مشيرا إلى أن هناك61 حالة تماثلت للشفاء تماما من العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في السلطنة، كما أن عدد من تم حجرهم حتى الآن حوالي 13000 حالة.

ووفقا لبيان الحكومة العمانية، فإن محافظة

مسقط سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بواقع 207 من بين 277 إصابة سجلت حتى الآن في السلطنة، وسجلت مسقط وحدها اليوم 21 حالة من بين 25 حالة إصابة تم تسجيلها.

وناشدت الوزارة في بيانها الجميع بضرورة التقييد التام باجراءات العزل الصحي في غرفة ودورة مياه منفصلة حسب الإرشادات، كما ناشدت الجميع بالحرص على مداومة غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، كما ناشدت الوزارة من قبل بعدم ارتياد الأماكن العامة

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أو دور العبادة والحرص على النظافة العامة.

وكانت الحكومة العمانية، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس ومنها: منع دخول مواطني جميع الجنسيات أراضيها، ومنع مواطنيها من السفر للخارج وتعليق رحلات الطيران منها واليها وتعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة وإغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة وإغلاق جميع الأندية الرياضية والثقافية.

وتم إعفاء موظفي الجهات الحكومية من الحضور إلى مقار عملهم فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجازالأعمال الضرورية، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده جهة العمل للموظف.

كما تم مطالبة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها.

