الكويت توافق على عودة تصدير البضائع والسلع الإيرانية بشروط

وافقت وزارة التجارة الكويتية على إستئناف تصدير البضائع والسلع الإيرانية بعد كتاب من السفارة الإيرانية في الكويت تتعهد فيه بأن تكون البضائع تحت رعاية صحية كاملة وفي حاويات معقمة بهدف سرعة توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المركزية وثبات الأسعار لإطمئنان المواطنين والمقيمين . وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في جلسة 26 مارس الماضي إيقاف استيراد كافة المواد الغذائية من ايران كاجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية انه سيتم غداً

الأحد افتتاح مقرين جديدين لاستقبال جميع جنسيات مخالفي قانون الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بمنطقة جليب الشيوخ. وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي وفق القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020، بشأن قواعد مغادرة الأجانب الغير حاصلين على تراخيص الإقامة، أو ممن انتهت تراخيص إقامتهم، لإتاحة الفرصة لهم لمغادرة البلاد والعودة إلى أوطانهم دون دفع أيه غرامات مالية مستحقة عليهم أو تحمل مصاريف وتكلفة رحلات الطيران، مع امكانية عودتهم مره أخرى إلى البلاد.

وأضافت الإدارة إنه تم تجهيز المقرين الجديدين وفق التدابير الأمنية والوقائية لحماية الجميع وتقديم وجبات مجانية ومشروبات للمخالفين.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وفقا لتوجيهات القيادة العليا للمؤسسة الأمنية سيتم تذليل كافة العقبات، وإتاحة جميع التسهيلات لمخالفي قانون الإقامة من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة لإعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن. يذكر ان وزارة الداخلية الكويتية قد خصصت أيام محدد لكل جنسية من الجنسيات العاملة في الكويت لمغادرة المخالفين لقانون الإقامة ومن عليه أي قيود امنية دون أي التزامات، وتم تحديد أيام 6-10 ابريل للمخالفين من الجنسية المصرية.