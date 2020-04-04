الأمم المتحدة تجدد دعوتها بوقف فوري للمعارك في طرابلس

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم السبت، دعواتها إلى "وقف فوري" للأعمال العسكرية، مع مرور عام كامل على الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعهاالرسمي على الإنترنت: "بعد عام على اندلاع الحرب المدمرة في ليبيا، نناشد مجددا جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية، بغية إتاحة المجال للتصدي لخطر وباء كوفيد-19".
وأضافت: "كما ندعو أطراف النزاع، ومن يقف ورائهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار، وتبني مخرجات مؤتمر برلين والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة".
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