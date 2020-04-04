الكويت تبحث مع إيطاليا تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون المشترك نحومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.
اليوم - إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي من نظيره الإيطالي.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي مساء
وأضافت أن الوزيرين بحثا أيضا مستجدات الأوضاع الراهنة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم.
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