دعم النقل والمطارات وإغاثة النازحين في المحافظات اليمنية

واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم مساعداته لمشروعين جديدين في محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك دعماً لقطاعي النقل والمطارات، واستكمالاً للمشاريع التنموية الحيوية في المحافظة، بحضور محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس، وقائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن سليمان الحجي.

خطط السلامة

تسلمت السلطة المحلية في محافظة سقطرى الدعم الجديد الذي تم تخصيصه لخدمة الأهالي، وتمثّل في توفير حافلات للنقل العام لرفع كفاءة خدمات قطاع النقل داخل الجزيرة، وخدمة الأهالي عبر تيسير تنقلاتهم وتحسين حياتهم اليومية، حيث ستغطي الحافلات الجهة الغربية من حديبو إلى قلنسية، إضافة إلى خدمة الجهة الشرقية من الجزيرة إلى راس مومي. وتضمّن المشروع الثاني الذي تم تدشينه في دعم مطار سقطرى من خلال توفير كل ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطار، وذلك عبر تجهيز عربة إطفاء متطورة تعمل بأحدث التقنيات التي تطابق توصيات سلامة المطارات ومكافحة الحرائق من منظمة (ICAO) الدولية، إضافة إلى توفير سيارة إسعاف بكل التجهيزات الطبية والإسعافية.

سلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 315 سلة غذائية في جزيرتي عبدالكوري وسمحة بمحافظة سقطرى، استفاد منها 2106 أفراد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلةً بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما وزع المركز 400 سلة غذائية للنازحين من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2400 نازح ومتضرر.

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ائتلاف الخير

انتهى مركز الملك سلمان للإغاثة من توزيع 263 سلة غذائية للنازحين والمتضررين من كارثة السيول في مخيم عمار بن ياسر بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1578 نازحا ومتضررا، كما دشن المركز توزيع 460 حقيبة إيوائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2760 نازحا ومتضررا.

عيادات طبية

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث راجع قسم الرعاية التكاملية 2895 شخصا، وعيادة التحصين 25 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد. كما أُجري الفحص المخبري لـ3986 مريضا، وصُرفت الأدوية لـ4244 مريضا.