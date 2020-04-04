العراق يسجل 91 إصابة جديدة بـ«كورونا» والحصيلة 863

أعلن العراق، اليوم السبت، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في عموم محافظاته ليبلغ عدد الإصابات المكتشفة المعلن عنها في البلاد 863 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن.

ونقلت مصادر طبية عراقية عن وزارة الصحة والبيئة في بغداد ودائرتي الصحة في محافظتي النجف والبصرة قولها إن عدد الوفيات بلغ 54 حالة وفاة فيما تماثلت للشفاء 238 حالة.

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