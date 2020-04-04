الأمن الروسي يقتل إرهابياً كان يخطط لهجوم بمدينة مورمانسك

تمكنت قوات الأمن الروسية اليوم السبت، من قتل إرهابي خطط لتنفيذ هجوم بمدينة مورمانسك شمال غرب روسيا.

وأعلن مركز المعلومات الروسي التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان له بثته وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، إن القوات الأمنية ووفقاً لمعلومات خاصة حددت مكان وجود أحد الإرهابيين الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي المحظور في روسيا، والذي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة مورمانسك وعند محاولة إلقاء القبض عليه فتح النار على القوات الخاصة ما دفعها إلى قتله دون وقوع إصابات بين صفوف رجال قوات الأمن والسكان المدنيين".

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