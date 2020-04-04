أكثر من 60 ألف وفاة في العالم بـ«كورونا»

أدى فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 60 ألف وفاة حول العالم، حوالي ثلاثة أرباعها في أوروبا، منذ ظهوره في ديسمبر، وفق حصيلة رسمية، اليوم السبت.

وفي الإجمال، سجلت 60457 وفاة، بينها 44132 في أوروبا التي تمثل القارة الأكثر تأثراً. وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات في العالم (14681)، تليها إسبانيا (11744)، ثم الولايات المتحدة (7159)، وفرنسا (6507) والمملكة المتحدة (4313). ومنذ ظهور «كوفيد-19»، تم رسمياً رصد 1,130,204 إصابات حول العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (610846)، و290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا (7325 وفاة في البلدين) و115777 إصابة في آسيا (4124 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولاً عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

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