الإمارات تسجل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم السبت، تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تماثلت 17 حالة للشفاء إثر تلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.

وذكرت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات، فريدة الحوسني، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد هذه الحالات من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 1505 حالات في دولة الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. كما أشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

على صعيد آخر، أضافت فريدة الحوسني” يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 53 عامًا، بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة 10 حالات”.

وتوجهت بالتعازي والمواساة لذوي المتوفى وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة ، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.