وفاة طفل عمره 5 سنوات بعد إصابته بكورونا في بريطانيا

توفي طفل في الخامسة من عمره إثر إصابته بفيروس كورونا في بريطانيا، التي أعلنت اليوم السبت، تسجيل أكثر من 708 وفيات خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4313.

وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي أعلنت وفاة الطفل في بيان، أن ”آخر الوفيات التي تم تسجيلها تشمل 637 مريضا تتراوح أعمارهم بين خمس و104 سنوات“.

وذكرت أن ”40 منهم تبلغ أعمارهم بين 48 و93 عاما لم يكونوا يعانون من أي مشاكل صحية سابقة معروفة“.

وكان قد تم الإعلان، الجمعة، عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة الخميس.

وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسمياً في البلاد. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد قال، الجمعة، إن الذروة الأكثر فتكا لتفشي فيروس كورونا في بريطانيا يمكن أن تصل يوم عيد الفصح، في أبريل الحالي.

وأضاف وزير الصحة، الذي يقضي عزلا ذاتيًا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا لقناة سكاي نيوز البريطانية، “أعتقد أن هذه نتيجة محتملة تمامًا. بالطبع هناك عدم يقين حول ذلك”، “جزء من التحدي المتمثل في التواصل حول هذا المرض واستجابتنا له هو أن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها بعد. هذا هو إحداها”.