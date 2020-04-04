بنعبد الله: نحن في حاجة لإشارة تطوي ملفات إعلامية والحراك..هذه مناسبة لعفا الله عما سلف

عبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن أمله في طي مجموعة من الملفات الإعلامية وملفات الحراك، مشددا على أن البلاد في حاجة إلى “نفس ديمقراطي جديد في زمن الجائحة”.

وقال بنعبد الله، خلال مشاركته، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، عبر الفيديو، اليوم السبت، إن الجائحة “مناسبة للقيام بمراجعات والقطيعة مع عدد من التوجهات”. وزاد: “مزيان تكون شي إشارات لنحس بأنه عفا الله عما سلف، ونطوي الصفحة…هناك ملفات إعلامية وملفات الحراكات، لابد من طيها”.

من جهة أخرى، شدد زعيم “الكتاب” على أنه “لابد من الدفاع عن الديمقراطية والحرية، ولابد من الإطار السياسي والإعلامي لذلك”، مشددًا في هذا السياق على أهمية الإعلام في البناء الديمقراطي، ومحذرا من “الإعلام المزيف”. وقال في هذا الصدد: “هناك ناس خطر على المجتمع…الترويج لإشاعات وأخبار كاذبة ترعب المجتمع، يقتضي وقفة واضحة في هذا الباب للدفاع عن الحقل الإعلامي الجدي وإعطائه مكانته الحقيقية”. وأردف: “خاص نقيو شوية”.

واعتبر بنعبد الله أن دور الإعلام تقديم الخبر مع الحرية في التعليق في إطار القانون، مضيفًا: “كاين الصالح والطالح، ولابد من ريادة الثقافة. ووجه دعوة خاصة للمثقفين: “نحن في حاجة لهم لتوجيهنا”.