أحصت فرنسا وفاة 7560 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، بعد تسجيل 441 وفاة جديدة في 24 ساعة وهو عدد أقل من الرقم القياسي المسج ل الجمعة (588 وفاة).
وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون لصحافيين إن هذا العدد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 7560 منذ بدء تفشي الوباء، بينهم 5532 وفاة في المستشفيات و2028 في دور رعاية المسنين وغيرها من المؤسسات الصحية الاجتماعية.
وتُعد فرنسا من أول الدول المتضررة من فيروس كورونا في العالم بعد الصين بؤرة تفشي الوباء والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا التي لازالت تُواجه الفيروس منذ نهاية شهر فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ فاتح مارس.. فرنسا تُسجل وفاة 750 شخص بفيروس كورونا 2000 منهم في دور المسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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