عراقيون في الامارات يناشدون الحكومة العراقية باعادتهم للبلاد

ناشد عدد من العراقيين في الامارات العربية المتحدة، السبت، باعادتهم الى البلاد من خلال تسيير رحلة جوية استثنائية اليهم.

وقالوا في مناشدة عبر الخليج 365، "نحن مجموعة عراقيين منذ وقت والظروف المادية والمعنوية صعبة للغاية".

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ووجهوا دعوة "لكل المسؤولين والنواب الى أن لايقصروا، فهناك رحلات الى كل العالم الا للامار"، مناشدين "بأسم الإنسانية ان يتم اعادتنا الى البلاد باسرع وقت".

يذكر ان الحكومة العراقية نظمت رحلات استثنائية لعدد من الدول بهدف اعادة العراقيين العالقين فيها، بعد قرار غلق الاجواء وتوقف حركة الطيران في معظم دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا.