اتحاد الكرة يتلقى برقية تهنئة من نظيره الإماراتي

رياضة 2020-04-04 | 21:13 1,114 مشاهدة تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، تهنئة من نظيره الإماراتي بشأن تسمية اياد بنيان رئيساً للهيئة المؤقتة للاتحاد من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".



وفيما يلي نص البرقية:

سعادة السيد اياد بنيان محمد النداوي المحترم

رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم

تحية طيبة وبعد

بالاصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الادارة واسرة رابطة المحترفين الاماراتية يسرنا ان نتقدم الى سعادتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم

واذ نأمل من خلال هذه المناسبة الكريمة على تعزيز التعاون المشترك مع اتحادكم الموقر وتوطيد العلاقة بما يخدم مصالح

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ان "اياد بنيان رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى برقية تهنئة من عبد الله الجنيبي النائب الاول لرئيس اتحاد الامارات بكرة القدم ورئيس رابطة المحترفين الاماراتية بمناسبة تسلمه رئاسة مهام الاتحاد العراقي لكرة القدم".وفيما يلي نص البرقية:سعادة السيد اياد بنيان محمد النداوي المحترمرئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدمتحية طيبة وبعدبالاصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الادارة واسرة رابطة المحترفين الاماراتية يسرنا ان نتقدم الى سعادتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدمواذ نأمل من خلال هذه المناسبة الكريمة على تعزيز التعاون المشترك مع اتحادكم الموقر وتوطيد العلاقة بما يخدم مصالح الرياضة بين البلدين الشقيقين على نحو متميز سائلين المولى عز وجل لكم كل التوفيق والنجاح وللكرة العراقية المزيد من التقدم والازدهاروتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

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