نائب عن الفتح: تقديم البرنامج الى البرلمان محاولة ولدت ميتة

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ظل ازمة نصاب المحكمة الاتحادية وما ترتب عليها من قلب الموازين الدستورية لكل قراراتها بما فيها التكليف الباطل من برهم صالح للزرفي".

وأضاف أن "تقديم المكلف الجدلي برنامجه الى البرلمان محاولة ولدت لتكون ميتة وعلى الكتل الوطنية حاليا هو الدفع باتجاه دعم الاجراء داخل بيت التشريع لمساءلة من كلف الزرفي خارج نطاق الدستور"، مشدداً بالقول "من وضع نفسه بموقع الخروقات، فلا تلومن من يقاضيه".



وسلم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، المنهاج الحكومي إلى مجلس النواب.