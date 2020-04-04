عمليات بغداد: القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال منذ تطبيقه

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن إلقاء القبض على أكثر من 12 ألف مخالف لحظر التجوال منذ تطبيقه. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قواتنا الامنية مستمرة في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة بغداد، ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم الرابع من نيسان، تمكنت من القاء القبض على ١٢٠٧٣ مخالفاً، فيما حجزت ٧٨٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٥٥٦٨ غرامة".



وجددت القيادة، دعواتها لأهالي العاصمة لـ "التعاون التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجول وعدم الخروج من المنازل الا في حالة الضرورة".



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