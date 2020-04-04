تعرف على حصيلة وفيات كورونا في العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تجاوزت حصيلة الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ 60 ألف شخص، كما ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1.1 مليون شخص.

Advertisements جاء ذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت. وأضافت الوكالة أن حصيلة الوفيات تلك ارتفعت مع تسجيل المملكة المتحدة أكثر من 4300 حالة وفاة إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من سبعة آلاف.

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