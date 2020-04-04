القوات الشرعية تحقق تقدماً جديداً ويحرر عدد من المواقع في مديرية باقم بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 حقق الجيش الوطني مسنوداً بمدفيعة قوات التحالف العربي، اليوم السبت، تقدماً جديداً وتحرير عدد من المواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة اثر هجوم نوعي على مواقع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانياً في المديرية.

Advertisements وقال قائد اركان حرب اللواء الخامس العقيد سليمان النويهي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)"ان قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الارهابية تمكنت من خلاله تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم". واضاف العقيد النويهي "ان قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات الاباتشي لقوات التحالف داهمت مواقع عناصر الميليشيا ودمرت التحصينات والمتارس التي كانت تختبئ فيها المليشيات الحوثية"..مشيراً الى مقتل واصابة العشرات من المليشيا واغتنام الجيش الوطني الكثير من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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