اخبار العالم

مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

متابعات_ نيوز

سلمت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، السبت، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، خلال زيارة رسمية إلى روما حملت خلالها رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة (كوفيد-19). 

 

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد إنه فور وصول الوزيرة كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا .. وفق “العين.

 

وأضاف، في بيان، أن وزيرة الصحة ووفداً من القوات المسلحة المصرية قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتاً إلى أن تلك الزيارة تأتي لدعم إيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا