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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ السعودية نيوز
سلمت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، السبت، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، خلال زيارة رسمية إلى روما حملت خلالها رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد إنه فور وصول الوزيرة كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا .. وفق “العين“.
وأضاف، في بيان، أن وزيرة الصحة ووفداً من القوات المسلحة المصرية قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتاً إلى أن تلك الزيارة تأتي لدعم إيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.