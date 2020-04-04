شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصري تقدم مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

سلمت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، السبت، شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، خلال زيارة رسمية إلى روما حملت خلالها رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد إنه فور وصول الوزيرة كان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي أعرب عن سعادته وشكره وتقديره لما قدمته مصر من مساعدة وتضامنها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا .. وفق “العين“.

وأضاف، في بيان، أن وزيرة الصحة ووفداً من القوات المسلحة المصرية قاما بتسليم الجانب الإيطالي شحنة من المساعدات الطبية والوقائية، لافتاً إلى أن تلك الزيارة تأتي لدعم إيطاليا خلال ما تمر به من ظروف صعبة في مواجهة فيروس كورونا.