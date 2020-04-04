خطيبة جونسون تعلن تعافيها من أعراض كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كاري سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تعافيها من أعراض فيروس كورونا المستجد بعدما أمضت الأسبوع الماضي في الفراش .. وفق “العين“.



وأضافت سيموندس "أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات وبعد 7 أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي".

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وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية".

كان جونسون قال يوم الجمعة، إنه لا يزال في عزلة ويعاني من أعراض طفيفة لمرض كوفيد-19 بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.