اخبار العالم

خطيبة جونسون تعلن تعافيها من أعراض كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطيبة جونسون تعلن تعافيها من أعراض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

خطيبة جونسون تعلن تعافيها من أعراض كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كاري سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تعافيها من أعراض بعدما أمضت الأسبوع الماضي في الفراش .. وفق “العين.

 

وأضافت سيموندس "أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات وبعد 7 أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي".

Advertisements

 

وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية".

 

كان جونسون قال يوم الجمعة، إنه لا يزال في عزلة ويعاني من أعراض طفيفة لمرض كوفيد-19 بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة بعد سبعة أيام من اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة جونسون تعلن تعافيها من أعراض كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا