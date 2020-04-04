شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن.. 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الأردن مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 323 حالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك لوزيري الصحة سعد جابر، والإعلام أمجد العضايلة، في العاصمة عمان.

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وأكد وزير الصحة شفاء 16 حالة، ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 74 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة اليوم.

وقد أعلن وزير الإعلام إمكانية تكرار تجربة فرض حظر التجول الشامل.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستبدأ مراقبة سير الحظر باستخدام تقنيات حديثة مثل طائرات ”الدرونز“ وكاميرات المراقبة.