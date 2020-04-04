أمريكا خارج السيطرة.. وإسبانيا تتجاوز إيطاليا في كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عواصم - وكالات

بينما باتت الولايات المتحدة الأمريكية خارج السيطرة مقتربة من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت إسبانيا للمرة الأولى إيطاليا، بعدما أعلنت عن زيادة في حالات الإصابة لتظل بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 124,736 بزيادة 7 آلاف حالة في يوم واحد، بحسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج. وظلت حالات الإصابة في إيطاليا ثابتة عند 119,827 فيما قد يعتبر بارقة أمل، تراجعت الوفيات الجديدة لليوم الثاني حيث جرى تسجيل 809 وفيات إضافية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية فيما بلغ إجمالي الوفيات 11,744.

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وقال وزير الصحة سلفادور إيلا «إن هدف رؤية انتشار جائحة كوفيد 19- هو في المتناول»، ومن المحتمل أن يمدد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الإغلاق الوطني لأسبوعين آخرين حتى 26 أبريل، بحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسبانية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، أعلى حصيلة وفيات عالمية ليوم واحد بوباء كورونا، منذ ظهور المرض، إذ توفي 1480 شخصا خلال 24 ساعة، ليتجاوز عدد الوفيات بالوباء داخل البلد 7406 حالات.

وأظهرت أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 277,828 حالة حتى صباح أمس، وتصدرت أمريكا حالات الإصابة بالمرض في العالم، بعد أن سجلت وحدها أكثر من 25% من الإصابات المؤكدة حول العالم، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران.

كورونا حول العالم: