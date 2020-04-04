اخبار العالم

إجراءات مشددة لحماية ترمب ونائبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

إجراءات مشددة لحماية ترمب ونائبه
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن

قال البيت الأبيض إن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترمب أو نائبه مايك بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض (كوفيد-19)، وذلك في ظل تفشي وباء .

Advertisements

ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترمب أمس الأول، عندما خضع لفحص في مختبرات آبوت التي تقدم النتائج خلال 15 دقيقة أو أقل.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض «اعتبارا من الآن أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترمب وبنس) سيخضع لفحص (كوفيد-19) لتحديد وضعه».

وخضع ترمب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات مشددة لحماية ترمب ونائبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا