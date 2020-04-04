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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ واشنطن
قال البيت الأبيض إن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترمب أو نائبه مايك بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض (كوفيد-19)، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا.
ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترمب أمس الأول، عندما خضع لفحص في مختبرات آبوت التي تقدم النتائج خلال 15 دقيقة أو أقل.
وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض «اعتبارا من الآن أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترمب وبنس) سيخضع لفحص (كوفيد-19) لتحديد وضعه».
وخضع ترمب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات مشددة لحماية ترمب ونائبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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