رئيس الوزراء الأوغندي: اطلاق برنامج دعم للمواطنين المتضررين من الحظر المفروض

أعلن رئيس الوزراء الأوغندي روهكانا روغوندا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "برنامج دعم شامل للمواطنين المتضررين من إجراءات الحظر، التي تفرضها البلاد، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي".
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص، وكان بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالمياً بأكثر من 81 ألف إصابة.
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